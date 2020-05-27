Ağrı'da ölümden böyle döndü 'Kendime üzüldüm'dedi

AĞRI'da akaryakıt istasyonundaki konteyner, fırtınayla sürüklendi. O sırada konteynerin içindeki işçilerden Tuncay Şahin (40), kendisini son anda dışarı atarak, sürüklenmekten kurtuldu. Şahin olayla ilgili, "Güvenlik kamerası görüntülerini izlerken kendime üzüldüm" dedi.

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Olay, 25 Mayıs günü saat 09.00 sıralarında, Doğubayazıt ilçesi Ağrı çevre yolu üzerindeki akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Doğu Anadolu Bölgesi'nde saatteki hızı 80 kilometreye ulaşan rüzgar nedeniyle birçok ev ve iş yerinin çatısının uçtu. Ekili alan ve seralar zarar görürken, ağaçlar ise devrildi.

O anlar kameralara yansıdı

Yaşamı olumsuz etkileyen fırtınada, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki akaryakıt istasyonu işçilerinin oturduğu konteyner de devrildi. İçindeki bir işçinin son anda kendisini dışarı attığı konteyner, bazı eşyalarla birlikte fırtınada sürüklendi. Bu anlar, istasyonun güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

"Konteyner yan yattı, kapıdan dışarı düştüm"

Yaşadığı korku dolu anları gazetecilere anlatan, evli ve 2 çocuk babası Tuncay Şahin, "Bayramda sokağa çıkma yasağı vardı. İşler sakindi. Ben de işimiz olmadığı zaman oturduğumuz konteyner içindeydim. Dışarıda ürkütücü bir hava vardı. Fırtına zaman zaman konteyneri yerinden sallıyordu. Ama kaldırıp atacağını hiç düşünemedim. Aradan birkaç dakika geçmişti ki şiddetini artıran fırtına ile önce konteynere yanındaki masa ve sandalyeler çarptı. Ben de kendimi dışarı atacağım sırada bu kez konteyner yan yatınca kapıdan dışarı düştüm. Konteyner ve yanındaki eşyalar sürüklenerek ana yola doğru gidiyordu. Bayramlık aldığım ayakkabım bile ayağımdan çıkarak gitti. Ayakkabımı almak istedim ama korkup kendimi duvarın dibine zor attım. Çok şükür sağlık durumum iyi, herhangi bir şey olmadı. Daha sonra yanıma gelen arkadaşlarla güvenlik kamerası görüntülerini izledim. Ne yalan söyleyeyim, kendime üzüldüm" diye konuştu.