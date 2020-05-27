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Yılmaz Özdil'e verilen kaçak villa cezası belli oldu

MUĞLA 'nın Bodrum ilçesinde, gazeteci Yılmaz Özdil’in eşi Hülya Özdil adına satın aldığı villanın, kaçak yapılmış bölümleri olduğu tespit edilmiş ve yıkım kararı verilmişti. Özdil'in villasında yapılan kaçak bölümler için 380 bin TL para cezası kesildi.

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Özdil, karara itiraz etmiş, yıkım bir süre durdurulmuştu. Yürütmeyi durdurma talebini inceleyen Muğla 1'inci İdare Mahkemesi, kararını verdi. Mahkeme, villanın kaçak bölümlerinin yıkımı ile ilgili yürütmesinin durdurulması talebini 'hukuka uygun olduğu' gerekçesiyle reddetti.

380 bin TL ceza
Süreç devam ederken, Bodrum Belediyesi'nin, kaçak yapıya ilişkin Özdil'e 380 bin TL ceza kestiği ortaya çıktı. Belediyenin Özdil'e gönderdiği tebligatta, idari para cezasının 3194 sayılı yasanın 42. maddesi 2. fıkrasında yer alan "Ruhsat alınmaksızın veya ruhsata, projelere, imar mevzuatına aykırılık" nedeniyle uygulandığına yer verildi.

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