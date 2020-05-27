MSB duyurdu! PKK'lı 5 terörist öldürüldü

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyindeki Haftanin ve Hakurk bölgelerinde tespit edilen 5 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Irak'ın kuzeyinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen PKK'lı 5 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyindeki Haftanin ve Hakurk bölgelerinde, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 5 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi" denildi.