Kambiyo işlemlerindeki Muamele Vergisi oranı artırıldı Resmi Gazete'de yayımlandı!

Kambiyo işlemlerindeki Banka Sigorta ve Muamele Vergisi oranı binde 2'den yüzde 1'e çıkarıldı. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Cumhurbaşkanlığının konu ile ilgili kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, kambiyo almak isteyenlere, banka, yetkili müessese (döviz büfeleri) ve diğer finansal kuruluşlar tarafından satılan dolar, avro ve benzeri yabancı paralarla yine bankalarda açılan altın mevduat ya da yatırım hesapları için fiziki olmayan altın satış tutarı üzerinden alınan kambiyo işlem vergisinde değişikliğe gidildi.

Böylece, kambiyo işlemlerindeki Banka Sigorta ve Muamele Vergisi (BSMV) oranı binde 2'den yüzde 1'e artırıldı.