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ADV Gebze Emlak Konutları 3. Etapta Yaşam Başladı

Fitch ‘Küresel Ekonomik Görünüm Raporu’nu yayınladı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, 2020 yılı için İtalya ve İspanya'nın yüzde 9'un üzerinde daralacağını belirtirken Türkiye'nin ise daralma tahminini yüzde 2'den yüzde 3'e çıkardı.

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Fitch ‘Küresel Ekonomik Görünüm Raporu’nu yayımladı. Kuruluş koronavirüs etkisiyle dünya ekonomisinin bu yıl yüzde 3,9 küçülmesini beklerken bu beklentisini yüzde 4,6’ya çıkardı.

'Yüzde 3 daralma' olarak revize etti

Fitch daha önceki tahminlerinde Türkiye ekonomisinin 2020 yılında koronavirüs salgını etkisiyle yüzde 2 küçülmesini beklediğini duyurmuştu. Fitch bu tahminini de yüzde 3 olarak revize etti. Fitch Türkiye’nin 2021 yılında ise yüzde 5 büyüyeceğini açıkladı.

Raporda, küresel ekonominin 2021’de yüzde 5.1’lik büyüme performansı göstermesinin beklendiği kaydedildi.

Dünyada durum

Avrupa’nın en büyük ekonomisi Almanya’yı bu yıl yüzde 6.7’lik bir daralmanın beklendiği raporda, İtalya ekonomisinin 2020’de yüzde 9.5, İspanya ekonomisinin yüzde 9.6 ve Fransa ekonomisinin yüzde 9 küçüleceği öngörüldü. Raporda, İngiltere ekonomisinin ise bu yıl yüzde 7.8 daralmasının beklendiği bildirildi. ABD ekonomisinin bu yıl yüzde 5.6 daralacağı, 2021’de ise yüzde 4 büyüyeceği tahmin edildi.

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