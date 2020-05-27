Akdeniz'de Türkiye'ye karşı büyük kumpas! Yine en önde BAE şeyhi var

New York Times ortaya çıkardı! Libya’da darbeci Hafter’i destekleyen Birleşik Arap Emirlikleri’nin başını çektiği uluslararası aktörlerin geçen yıl aralık ayında Akdeniz’de Türkiye’ye karşı inanılmaz bir kumpas planladıkları ortaya çıktı.

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Libya’nın doğusunda konuşlu gayrimeşru güçlerin sorumlusu Halife Hafter’in saflarına destek vermek ve Türkiye’nin Libya’ya lojistik desteğini kırmak için 20 kadar yabancı paralı asker için 80 milyon dolarlık (540 milyon TL) bir operasyonun planlandığı ortaya çıktı. Amerikan New York Times (NYT) gazetesinin BM raporuna dayandırdığı haberine göre bir özel güvenlik şirketi, bu paralı askerleri 2019 yılının haziran ayında Bingazi’ye götürdü. Sözde bilimsel araştırma ekibi için helikopter ve hücumbotlar da kiralandı. Ancak ekip Bingazi’ye geldikten dört gün sonra Hafter ile anlaşmazlık nedeniyle Malta’ya gitti.

Blackwater kurucusu

BM Güvenlik Konseyi’ne geçen şubat ayında sunulan gizli bir rapora göre, paralı askerlerle ilgili organizasyon Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) yapıldı. Bu ülkedeki gizli bazı şirketlerin de operasyona finansman sağladığı kaydedildi. Şirketleri kontrol ettiği ya da kısmen sahibi olduğu belirtilen kişi ise Avustralyalı işadamı ve eski savaş uçağı pilotu Christiaan Durrant. Bu şahsın bağlantılı olduğu belirtilen kişi de Trump yönetimiyle yakın ilişkileriyle bilinen ABD’nin özel güvenlik organizatörü Erik Prince. Prince, Irak’ta 2007’de 17 sivilin öldürülmesiyle gündeme gelen Amerikan özel güvenlik şirketi Blackwater’ın kurucusuydu. BM, Prince’in Libya’daki başarısız paralı asker operasyonunda rol oynayıp oynamadığını soruşturuyor. Prince ise iddiaları kabul etmiyor.

Takviyeyi önleyeceklerdi

NYT’ye göre bu paralı asker grubunun başında eski Güney Afrika Hava Kuvvetleri Komutanlığı yetkilisi Steve Lodge bulunuyordu. Tümü eski asker olan 20 kadar kişiden 11’i Güney Afrika, 5’i İngiltere, 2’si Avustralya, 1’i de ABD vatandaşıydı. Bu askerlerin görevi Türkiye’nin gönderdiği silahların denizden meşru Trablus hükümetine ulaşmasını önlemekti. Ekip üyeleri Malta ve Ürdün’den Bingazi’ye ulaştı. Ayrıca sahte belgelerle, altı helikopter de Afrika ülkesi Bostvana’dan Bingazi’ye götürüldü. Paralı askerlere de kontrollerde ‘petrol ve doğalgaz tesislerini korumakla’ görevli olduklarını söylemeleri istendi.

BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed el Nahyan

Hafter'i kızdırmışlar

NYT’nin haberine göre bu grubun yanlarında söz verilenler yerine eski model hava taşıtları ile Bingazi’ye gelmesine Hafter çok sinirlendi. BM’nin elde ettiği bir belgeye göre taahhüt edilen hava araçları arasında bir Amerikan yapımı Cobra saldırı helikopteri ve Bulgar yapımı LASA T-Bird pervaneli keşif uçağı bulunuyordu. Hafter ile anlaşamayan paralı askerler, denizden Malta’ya dönmeye karar verdi.

Büyük hayal kırıklığı yaşadı

BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed el Nahyan, Libya’da Hafter’e destek için düzenlenen operasyonun suya düşmesiyle hüsrana uğradı. Prens El Nahyan, darbeci Halife Hafter’in en büyük destekçisi.

‘Rus uçakları Suriye'de boyanıp Libya'ya yollandı'

ABD’nin Afrika Kuvvetleri Komutanlığı (Africom), Rusya’nın Libya’ya savaş uçağı gönderdiğini teyit etti. Africom, Twitter hesabından da Rus yapımı Mig-29 uçakları ile indikleri Hafter’in denetimindeki Al Jufra Hava Üssü’nden görüntüler paylaştı. Bu uçaklarla Wagner lejyoner grubuna taarruz desteği verileceği belirtilen Africom açıklamasında, “Rus uçakları, Rusya’daki bir hava üssünden gelip Rusya menşeli olduğunu kamufle etmek için Suriye’de tekrar boyanarak Libya’ya geçti” ifadeleri kullanıldı. Africom Komutanı Orgeneral Stephen Townsend, Rus paralı pilotların bu uçaklarla Libyalıları bombalayacağını öne sürdü. Hafter hava operasyonu başlatacaklarını duyurmuştu.

‘Wagner güçleri çekildi'

Meşru Libya hükümetinin Hafter milislerini 18 Mayıs’ta ülkenin batısındaki kilit Vatiyye Hava Üssü’nden çıkarması sonrası Rus Wagner paralı askerlerinin de Trablus çevresinden çekildiği haberleri geldi. Libya Ordu Sözcüsü Albay Muhammed Kununu, başkent Trablus’un güneydoğusundaki Beni Velid kenti havalimanından, başkentten kaçan Rus özel güvenlik şirketi Wagner’e mensup yüzlerce paralı asker ve beraberindeki silah, ağır silah, cephane ve mühimmatın tahliyesi için dün son 24 saatte 15 uçak geldiğini belirtti. Wagner güçleri, Hafter unsurlarına destek veriyor.