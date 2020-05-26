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Fenerbahçe'de Zeljko Obradovic kararı

THY Euroleague'de sezonun iptal edilmesinin ardından yeni sezon çalışmalarına başlayan Fenerbahçe Beko, Zeljko Obradovic ile görüşmelere başladı.

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THY Euroleague'de sezonun koronavirüs salgını sebebiyle iptal edilmesinin ardından Fenerbahçe Beko, koç Zeljko Obradovic ile yeni sözleşme görüşmelerine başladı.

TRT Spor'un haberine göre; sarı lacivertli yönetim ile Obradovic arasında ilk görüşme yapıldı.

İlerleyen günlerde konuyla ilgili resmi gelişmeler olabilir.

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