Fenerbahçe'de Zeljko Obradovic kararı
THY Euroleague'de sezonun iptal edilmesinin ardından yeni sezon çalışmalarına başlayan Fenerbahçe Beko, Zeljko Obradovic ile görüşmelere başladı.Abone ol
THY Euroleague'de sezonun koronavirüs salgını sebebiyle iptal edilmesinin ardından Fenerbahçe Beko, koç Zeljko Obradovic ile yeni sözleşme görüşmelerine başladı.
TRT Spor'un haberine göre; sarı lacivertli yönetim ile Obradovic arasında ilk görüşme yapıldı.
İlerleyen günlerde konuyla ilgili resmi gelişmeler olabilir.