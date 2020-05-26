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Ünlü anketçi Kulat'tan 'son veriler'! Ekonomi, eğitim, adalet, işsizlik...

MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, "son veriler" deyip Türkiye ile ilgili karanlık bir tablo çizdi... İşte Anketçi Kulat'ın 'son veriler' olarak açıkladığı rakamlar...

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Türkiye yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele ederken, anketçiler de ülkenin ve halkın sorunlarını tespit etmek için araştırma üstüne araştırma yapıyor. MAK Danışmanlık Başkanı Mehmet Ali Kulat da "Son veriler" başlığıya yaptığı paylaşımda ekonomiden eğitime son araştırmanın sonuçlarını paylaştı... İşte Kulat'ın 'Son Veriler'i...

- Geçen yıla göre Turizm Gelir kaybı yüzde 96
- Son 4 ayda işini kaybetme oranı yüzde 20...
- Hane bazlı ekonomik gelir kaybı yüzde 40...
- Gelecek ekonomisinden endişe oranı yüzde 61...
- Eğitim sisteminden memnuniyet oranı yüzde 32...
- Adalet sistemine güven yüzde 27...

Mehmet Ali Kulat, paylaşımını "Yanlış anlaşılmasın PATAGONYA dan bahsediyorum" notuyla bitirdi... İşte o tweet... 

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