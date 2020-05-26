Zlatan İbrahimovic Hakan Çalhanoğlu ile motor gezisine çıktı fotoğraf paylaştı

İtalyan devi Milan'da top koşturan Zlatan Ibrahimovic ile milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu sıkı bir arkadaş olduğunu bir kez daha gösterdi. Zlatan, Çalhanoğlu ile çıktığı motor turundan fotoğraf paylaştı.

Abone ol

İtalya Serie A ekiplerinden Milan forması giyen Hakan Çalhanoğlu ile dünyaca ünlü İsveçli yıldız Zlatan Ibrahimovic, güzel havanın tadını çıkarmak için dışarı çıktı. İkili motor turu yaptı.

Koronavirüs sebebiyle evde geçen günlerin acısı çıkaran İsveçli yıldız, takım arkadaşı Hakan Çalhanoğlu ile çıktığı motorundan bir fotoğraf paylaştı.

Başarılı futbolcu, kişisel Instagram hesabından yaptığı paylaşıma 'Sürüyoruz' notunu düştü. Söz konusu paylaşım sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Çalhanoğlu: Zlatan Türkiye'de bir takımı tutuyor

Milan'da forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, ismi zaman zaman Süper Lig ekipleriyle anılan Zlatan Ibrahimovic hakkında dikkat çeken bir açıklama yaptı.

A Spor'a konuşan Hakan Çalhanoğlu, "Zlatan Türkiye'yi çok seviyor, İstanbul'u da çok seviyor. Türkiye'de tuttuğu bir takım var, hangi kulübü tuttuğunu söyleyemem, o gizli. Söylersem bana kızabilir, onu saklayalım." dedi.