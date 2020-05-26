HABER /  EKONOMİ
ADV Şoook kaliteli Şoook ucuz

Bakan Fatih Dönmez: Elektrik üretiminde rekora imza attık'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "24 Mayıs günü elektrik üretimimizin yüzde 90'ını yerli ve yenilenebilir kaynaklardan elde ederek günlük üretimde yeni bir rekora daha imza attık" dedi.

Abone ol

Bakan Dönmez, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Milli enerjimiz yenilenmeye, yatırımlarımız meyvelerini vermeye devam ediyor. 24 Mayıs günü elektrik üretimimizin yüzde 90'ını yerli ve yenilenebilir kaynaklardan elde ederek günlük üretimde yeni bir rekora daha imza attık" ifadelerini kullandı. Bakan Dönmez'in paylaştığı tabloda ise toplam elektrik üretimindeki oran şöyle: "Yerli kömür yüzde 16,5, rüzgar yüzde 14,5, jeotermal yüzde 5,3, hidrolik yüzde 43,7, güneş yüzde 7,2, biyokütle yüzde 2,6, diğer yüzde 0,2" dedi. 

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Abdullah Ağar'dan yapışkan bomba uyarısı! PKK kalleşlik peşinde
Kimdir bu Ramazan Hoca? Hadi Özışık bilinmeyenlerini anlatıyor
Erdoğan'ın talimatıyla yapılan salgın hastanesi 29 Mayıs'ta açılacak
Namazlar nasıl kılınacak Diyanet cuma namazı için uyarı afişi hazırladı!
Karakolda dehşet! İki polis gaz maskesi giydirdikleri kadına tecavüz etti
Kürekli saldırıya uğrayan komiser konuştu! İyi ki elimi silahıma götürmedim
ÖNCEKİ HABERLER
Ünlü anketçi Kulat'tan 'son veriler'! Ekonomi, eğitim, adalet, işsizlik...
HES kodu nasıl alınır HES kodu alma ekranı SMS ile kod alma girişi
Türkiye S-400'lerden vaz mı geçti İbrahim Kalın açıkladı
26 Mayıs çocuklar dışarı çıkacak mı 0-14 yaş sokağa çıkma saatleri
Muharrem ayı 2020 ne zaman başlıyor? Muharrem orucu kaç gün tutulur?
Mustafa Topaloğlu'ndan Bülent Ersoy'’a annesiyle ilgili olay sözle!
Yorumlar 2 yorum