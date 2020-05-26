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Namazlar nasıl kılınacak Diyanet cuma namazı için uyarı afişi hazırladı!

Diyanet İşleri Başkanlığı, koronavirüsle mücadele kapsamında 29 Mayıs'ta camilerde kılınmaya başlanacak cuma namazı için alınması gereken tedbirlere ilişkin afiş yayınladı.

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Koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından yetkililer birçok önlemler almıştı.Salgınla mücadele kapsamında camilerde cemaatle namaz kılmak ise yasaklanmıştı.Alınan tedbirler sonucu vaka sayılarındaki düşüş ve iyileşen hasta sayılarındaki artış ile birlikte tablo gün geçtikçe iyiye gidiyor.Bu kapsamda Türkiye yavaş yavaş normalleşme sürecine doğru ilerlerken, 29 Mayıs'ta yeterli bahçesi, avlusu ve açık alanı bulunan camilerde cuma namazı kılınmaya başlanacak.

Camilerimiz cemaatine kavuşuyor
Diyanet İşleri Başkanlığı, camilerde kılınmaya başlanacak cuma namazı için alınması gereken tedbirlere ilişkin afiş yayınladı.Başkanlığın internet sitesinde, "Camilerimiz Cemaatine Kavuşuyor" başlığıyla yer alan afişte, koronavirüs tedbirleri kapsamında bir süredir cemaatle ibadet yapılamayan camilerin kademeli olarak ibadete açıldığı hatırlatıldı.

Uyarı afişi hazırlandı
Hazırlanan afişte, camilerin abdesthane ve tuvaletlerinin kapalı olacağı için abdestin ev ve iş yerlerinde alınması, camide bulunulduğu süre içerisinde maskenin çıkarılmaması ve kişisel seccadeyle gelinmesi gerektiği vurgulandı.Namazın işaretle belirtilen yerlerde kılınması gerektiği kaydedilen afişte, camiye giriş-çıkışlarda ve içeride güvenli mesafenin ihmal edilmemesi, namaz öncesi ve sonrasında fiziksel temas ile musafahadan kaçınılması gerektiği belirtildi.Ayrıca afişte, hastalık belirtisi taşıyanlara namazı evde kılmaları tavsiyesinde bulunuldu.

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