HABER /  DÜNYA
ADV Şoook kaliteli Şoook ucuz

NYT: Hafter’in paralı askerleri Malta’ya kaçtı

New York Times, Türkiye’nin Libya’ya yardımını engellemek üzere darbeci Hafter tarafından görevlendirilen paralı askerlerin, anlaşma sağlayamamasının ardından Malta’ya kaçtıklarını bildirdi.

Abone ol

Libya'da hükümetinin darbeci Hafter'e karşı yürüttüğü operasyonlarda, meşru hükümete destek veren Türkiye, bölgede sürdürdüğü güçlü konumunu göstermeye devam ediyor.

Türkiye’nin verdiği desteğin ardından Libya’da art arda yenilgiye uğrayan Hafter güçlerinin suya düşen planlarına bir yenisi daha eklendi.

Hafter'in planları suya düştü
ABD’li New York Times gazetesi, Türkiye’nin Libya’ya yardımlarını önlemek için tutulan paralı asker fiyaskosuna ilişkin bir makale yayınladı.

New York Times, Declan Walsh imzalı haberde, Birleşmiş Milletler tarafından yürütülen bir soruşturmanın sonucunu yayınladı. Walsh’un kaleminden çıkan makalede, Hafter güçleri tarafından Türkiye'nin gönderdiği silahların denizden Trablus hükümetine ulaşmasını önlemek için paralı askerler tutulduğundan bahsedildi.

Anlaşmada bae'nin de imzası var
Hafter'le birlikte savaşmaları için 4 farklı ülkeden tutulan 20 paralı askere 80 milyon dolar ödendiği bilgisi de yer aldı. Ancak rapor, paralı askerlerin Hafter'le yaşadıkları anlaşmazlık sonucu Libya'da sadece 4 gün kaldıktan sonra Malta'ya kaçtıklarını ortaya çıkardı.

NYT, makalede, paralı askerlere dair anlaşmanın Birleşik Arap Emirlikleri'nde yapıldığını, ülkede bulunan bazı gizli şirketlerin de operasyona finansman sağladığı bilgisine yer verdi.

Eski ekipmanlar, anlaşmayı bozdu
Gazeteye göre BM raporunda, paralı askerlerin, Türkiye'nin Libya’ya gönderdiği yardımın denizden Trablus hükümetine ulaşmasını önlemek için öncelikle sürat motorları ve saldırı helikopterleri kullanmak istedikleri de belirtildi.

Ancak NYT, darbeci Hafter'in, paralı askerlerin oldukça eski helikopterler getirmelerine çok sinirlendiği ve helikopterler için "külüstür" ifadesini kullandığı aktardı.


Bu anlaşmazlığın ardından paralı askerlerin Malta’ya gitmek üzere yola çıkışı ise "Libyalı komutanla anlaşamayan paralı askerler, Libya’yı terk etmeye karar verdi. Ancak 2 Temmuz gecesi Bingazi'den ayrılmak istedikleri sırada, botlarından birinde sorun çıkmasının ardından 20 asker, tek bir bota doluşarak Malta'ya gitti." ifadeleriyle anlatıldı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Kürekli saldırıya uğrayan komiser konuştu! İyi ki elimi silahıma götürmedim
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk açıkladı! 62.500 kişinin hesabına o ödemeler yattı
Kemal Kılıçdaroğlu'nun kaynak çözümü! Borç alırım
4 otobüs firması şehirlerarası yolculuk tarihini açıkladı! HES kodu alınacak
Yazıklar olsun! Sosyal yardım hattını arayan kişinin 8 otomobili çıktı
Bilim Kurulu üyelerinden hayati uyarı! Virüsün etkisi geçmedi ikinci dalga gelebilir
ÖNCEKİ HABERLER
AB kurtarma paketini onaylamazsa Alman devi Lufthansa iflas edecek
İngiltere fena karıştı! Boris Johnson danışmanını atmayınca Bakan istifa etti
Çocuklar ne zaman dışarı çıkacak 20 Mayıs çocuklar saat kaçta dışarı çıkacak?
NASA 8 ay boyunca karantinada kalacak gönüllü arıyor
Çavuşoğlu'nun sözleri sonrası Rumlarda Doğu Akdeniz paniği: Türkiye durmayacak
Şevval orucu hangi günler tutulur kaza orucu yerine sayılır mı?
Yorumlar 1 yorum