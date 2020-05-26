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4 otobüs firması şehirlerarası yolculuk tarihini açıkladı! HES kodu alınacak

Koronavirüs tedbirleri kapsamındaki "normalleşme" adımlarının ardından Pamukkale, Ulusoy, Metro ve Kamil Koç firmaları 4 Haziran tarihinden itibaren seferlere başlayacaklarını açıkladı.

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Yeni tip koronavirüs (Covid-19) önlemleri kapsamında hava, demir ve kara yolunda toplu ulaşım bir süreliğini durdurulmuştu.

Normalleşme adımları kapsamında firmalar açılış tarihlerini açıklamaya başladı. Tüm bu gelişmelerin yanında Türkiye'nin 4 büyük otobüs firması seferlere başlayacağı tarihi 'mola bitti' şeklinde duyurdu.

Biletler HES koduyla alınacak

Pamukkale, Ulusoy, Metro ve Kamil Koç'tan yapılan açıklamada, "4 Haziran'da yola çıkıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan bilet satış işlemleri yolcuların Kovid-19 ile ilgili durumlarını tetkik etmek amacıyla Sağlık Bakanlığı bilişim sistemleri veri tabanı üzerinden Hayat Eve Sığar (HES) koduyla gerçekleştirilecek. Giriş çıkış yasağı olan iller için ise "seyahat izin belgesi" alınması da gerekiyor.

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