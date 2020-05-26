MSB: Hakurk'ta 4 PKK'lı terörist hava harekatıyla öldürüldü
IRAK'ın kuzeyi Hakurk bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 4 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.Abone ol
Türk askeri Irak'ın kuzeyinde operasyonlarını başarıyla sürdürüyor.
Hava harekatlarının biri daha Hakurk bölgesinde gerçekleştirildi. Keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
"Operasyonlar devam edecek''
Milli Savunma Bakanlığı operasyonu, "En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek." diye duyurdu.