MSB: Hakurk'ta 4 PKK'lı terörist hava harekatıyla öldürüldü

IRAK'ın kuzeyi Hakurk bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 4 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.

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Türk askeri Irak'ın kuzeyinde operasyonlarını başarıyla sürdürüyor.

Hava harekatlarının biri daha Hakurk bölgesinde gerçekleştirildi. Keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

"Operasyonlar devam edecek''

Milli Savunma Bakanlığı operasyonu, "En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek." diye duyurdu.