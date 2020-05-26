Bugün bayramın 3. günü (26 Mayıs) marketler açık mı?

81 ilde koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma yasağının bugün son günü. Gece 00.00'da sokağa çıkma yasağı yurt genelinde sona erecek. Peki bugün yani 26 Mayıs salı günü marketler açık mı? ŞOK, BİM, A101, Migros marketler bugün açık olacak mı?

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Bugün yani bayramın 3. günü marketler açık mı sorusu vatandaşların en çok merak ettiği konulardan birisi oldu. İçişleri Bakanlığı 81 ilin valiliğine 22 Mayıs saat 00.00 ile 26 Mayıs 00.00 arasında uygulanan sokağa çıkma yasağı genelgesinde, bayram boyunca açık olacak yerler ve işletmeler belirtildi. Bu genelgeye göre de bayramda marketlerin açık olup olmadığı netleşti.

Peki, bugün marketler ve bakkallar açık mı? Bayramda Şok, A101, BİM, Migros çalışıyor mu, internetten sipariş alınıyor mu? İşte, detaylar...

Marketler bugün açık olacak mı, bakkallar bugün açık olacak mı? soruları sabah saatlerinden bu yana vatandaşların internette sıklıkla araştırdığı konular arasında yer alırken, A101, BİM, ŞOK, Migros gibi marketlerin bayramda çalışıp, çalışmadı merak ediliyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile Bakkal ve Marketlerin arefe günü saat 10:00-17:00 arasında çalışacağı açıklanmıştı.. Bu kararın ardından 24-25 Mayıs bayram günlerinde marketlerin açık olup olmadığı merak ediliyor. Peki Marketler ve bakkallar bugün açık olacak mı? 24-25 Mayıs (bayramda) A101, Şok, BİM, Migros açık mı?

Sokağa çıkma yasağı bu hafta dört gün boyunca devam edeceği için vatandaşlar bayramda market ve bakkallar açık mı sorusunun cevabını internnette araştırıyor.. İçişleri Bakanlığı 81 ilin valiliğine 22 Mayıs saat 00.00 ile 26 Mayıs 00.00 arasında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili genelge gönderdi. Bu genelgeye göre de bayramda marketlerin açık olup olmadığı da duyurulmuş oldu.

Kısıtlamanın olduğu cumartesi günü market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterdi. Peki bayramda marketler açık mı? 25-26 Mayıs'ta Migros, Şok, A101, BİM, bayramda açık olacak mı? İşte detaylarBu hafta Ramazan Bayramın'da uygulanan sokağa çıkma yasağı 22 Mayıs saat 00.00 ile 26 Mayıs 00.00 arasında geçerli olacak. Arefe günü ve bayramda sokağa çıkma yasağı olacak. İçişleri Bakanlığı yayınladığı genelgede sokağa çıkma kısıtlamasında açık olacak yerleri duyurdu. Peki 23-26 Mayıs bayramda BİM, A101, ŞOK açık mı? İşte merak edilen soruların yanıtları...

24-26 Mayıs arasında market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler ile online satış yapan işletmeler kapalı olacaktır. Yani bayramda tüm marketler kapalı.

23-26 Mayıs'ta ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleriyle bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri, ayrıca tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı iş yerleri açık olacaktır. Bu iş yerlerinde sadece ekmek, unlu mamul ve tatlı satışı yapılabilecek."



23-26 MAYIS SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA NERELER AÇIK?

Genelgede, 22 Mayıs saat 00.00 ile 26 Mayıs saat 00.00 arasında 81 ilin sınırları içinde bulunan vatandaşların sokağa çıkmalarının kısıtlanacağı belirtilerek, şu bilgilere yer verildi:

"Sokağa çıkma kısıtlamasının günlük hayata etkisini en az düzeyde tutmak amacıyla, market, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçiler, sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde 21 Mayıs perşembe ve 22 Mayıs cuma günü market, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçiler saat 23.00'e kadar faaliyetlerine devam edebilecek. Kısıtlamanın olduğu cumartesi günü market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altında bulunanlar hariç olmak üzere) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanmasıyla sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecektir.

Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir.

İNTERNETTEN SİPARİŞ ALINIYOR MU?

244-25 Mayıs tarihlerinden marketlerin ve bakkalların kapalı oluşundan dolayı vatandaşlar internetten sipariş verilip, verilmediğini merak ediyorlar. Bayram kapalı olan market ve bakkallar bu tarihlerde internetten de satış yapmıyorlar.

24-26 MAYIS MARKETLER AÇIK MI?

24-26 Mayıs arasında market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler ile online satış yapan işletmeler kapalı olacaktır. 23-26 Mayıs'ta ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleriyle bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri, ayrıca tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı iş yerleri açık olacaktır. Bu iş yerlerinde sadece ekmek, unlu mamul ve tatlı satışı yapılabilecek."