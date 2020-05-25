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Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısında son durum (25 Mayıs Pazartesi)

Türkiye'de son 24 saatte 987 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulduğu, 1321 kişinin hayatını kaybettiği; toplam vaka sayısının 157 bin 814 ve can kaybının 4 bin 369 olduğu açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İyileşen toplam hasta sayısı 120 bini geçti. Yoğun bakım desteğine ihtiyaç azalmaya devam ediyor. Elde edilen başarı, 83 milyonun gösterdiği uyumun sonucu" değerlendirmesinde bulundu.

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Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı 25 Mayıs 2020 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verilerine göre; 21 bin 492 yeni test yapıldı ve 987 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 29 hasta vefat etti, 1321 hasta iyileşti.

Toplam test sayısı 1 milyon 853 bin 754, vaka sayısı 157 bin 814 ve vefat sayısı 4 bin 369 oldu.

Yoğun bakımdaki hasta sayısı 756, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 371, iyileşenlerin sayısı da 120 bin 15 olarak kayıtlara geçti.

"İyileşen toplam hasta sayısı 120 bini geçti"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son verilere ilişkin Twitter hesabındaki paylaşımında, "İyileşen toplam hasta sayısı 120 bini geçti. Yoğun bakım desteğine ihtiyaç azalmaya devam ediyor. Elde edilen başarı, 83 milyonun gösterdiği uyumun sonucu. Yeni dönemde yeni ve güçlü tedbir, sosyal hayatta hep birlikte alınacak tedbirdir" ifadelerini kullandı.

Önceki gün yayınlanan veriler:

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