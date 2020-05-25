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Bu havanın bedeli tam 12 bin 600 lira

İstanbul Bağcılar'da hava almak için dışarı çıktık diyen 4 kişiye polis sokağa çıkma yasağına uymadıkları gerekçeziyle 12 bin 600 lira para cezası kesti.

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BAĞCILAR'da sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen dışarı çıkan 4 kişiye polis toplam 12 bin 600 lira ceza kesti. Kısıtlamaya uymayarak dışarı çıkan ve ceza yiyen vatandaşlardan biri, "Hava alalım" dedi.

Bağcılar Demirkapı Mahallesi'nde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle devriye gezen polis ekipleri, sokakta dolaşan 4 kişiyi durdurdu.

Herhangi bir belgeleri bulunmayan ve kısıtlamayı ihlal eden 4 vatandaşa toplamda 12 bin 600 lira ceza kesildi. Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek dışarı çıkan vatandaşlardan biri, "İki-üç aydır evdeyiz, oturuyoruz. Bir hava alalım dedik, yasak olduğunu biliyoruz" diye konuştu. Ceza kesilen bir diğer vatandaş ise, "Evde paslandık" diyerek kendi savundu.

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