Edirne'de kayıp kadın boğazı kesilerek öldürülmüş olarak bulundu

EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde evinden 3 gün önce çıktıktan sonra haber alınamayan ve cesedi sazlıklar arasında bulunan Fatma G.'nin (61) boğazı kesilerek öldürüldüğü belirlendi. Cinayetle ilgili kadının oğlunun da aralarında bulunduğu 3 kişi gözaltına alındı.

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EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesi Kavakayazma köyünde meydana gelen olayda; oğlu ile birlikte köyde yaşayan Fatma G. (61), 3 gün önce evinden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Köylüler ve oğlunun da katıldığı arama çalışmalarında sonuç alınamayınca devreye jandarma ve AFAD ekipleri girdi.

Yapılan aramalarda Fatma G.'nin köye yaklaşık 2 kilometre mesafedeki sazlıklar arasında cesedi bulundu. Jandarmanın yaptığı incelemede Fatma G.'nin boğazı kesilerek öldürüldüğü belirlendi.

Araştırmayı derinleştiren jandarma ekipleri, cinayetle ilgili öldürülen kadının oğlu Aykut G., Ercüment A ve Jülide A.'yı gözaltına aldı. Şüpheliler jandarmadaki soruşturmalarının ardından adliyeye sevk edildi.