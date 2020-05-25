Gül siyasete girecek mi? Ali Babacan cevap verdi

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Abdullah Gül'ün DEVA'da siyaset yapıp yapmayacağı sorusuna cevap verdi. İşte Babacan'ın topluma bir sözümüz var diyerek sözlerine başladığı o sorunun cevabı;

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Abdullah Gül'ün yeniden aktif siyasete girip girmeyeceği sorusuna cevap verdi. DEVA Partisi'nde kayıt dışı hiçbir şey olmadığını söyleyen Babacan, Abdullah Gül'ün böyle bir talebi olmadığını kendilerinin de böyle bir davette bulunmayacaklarını ifade etti.

Ali Babacan, Cüneyt Özdemir'in Youtube kanalında gündeme ilişkin soruları cevapladı. Abdullah Gül ile ilişkilerinin sorulması üzerine Babacan, ayda bir kere istişarede bulunduklarını söyledi.

İşte Babacan'ın açıklamalarından bazı satır başları;

"Sayın Abdullah Gül, cumhurbaşkanlığından ayrıldıktan sonra bir açıklama yaptı. Orada "Artık ben aktif siyasetin içerisinde yokum" dedi. Fakat partimiz kurulmadan önce onunla da istişareler yaptık. Yeni bir siyasi oluşuma ihtiyaç olduğunu, Türkiye'nin ancak yepyeni bir vizyon ve siyaset ile düzlüğe çıkabileceği konusunda bizimle görüşlerini paylaştı. Bizi de çok teşvik etti açıkçası. Şunu hep söyledi "Bu bir ihtiyaç arkadaşlar ve bunu siz yapacaksınız" dedi.

"Abdullah Gül ile ilişkimiz istişare ilişkisi"

Bizim kayıt dışı hiçbir ilişkimiz yok. Abdullah Bey'in biz tecrübelerinden istifade ediyoruz. Bu tamamen istişare ilişkisi.

Biz kararlarımızı partimizin yetkili karar organları tarafından alıyoruz. Doksan kişilik kurucu heyet, 50 kişilik genel merkez yönetim kurulu, 21 kişilik genel merkez başkanlık kurulu... Bu ortamlarda kararlarımızı alıyoruz.

"Yarım saati geçmeyen telefon görüşmesi"

Ortalama olarak ayda bir görüşüyoruz. Yarım saatlik bir telefon görüşmesi bu da maksimum. Hatta ben arayıp sormasam, bugüne kadar bana açıp bir şey söylemedi. Partimiz kurulduğundan bugüne arayıp "şunu yapsanız iyi olur" diye bir tavsiyeyi kendi inisiyatifiyle yapmadı. Ben arayıp sorarsam görüşlerini söyledi.

Abdullah Gül yeniden aktif siyasete döner mi?

O herhalde çok doğru olmaz. Çünkü biz toplum önünde verilmiş taahhütlere çok dikkat ediyoruz. Bu siyasi bir taahhüttür. Sayın Gül "Artık ben aktif politikada olmayacağım" dedi. Bu söz önemlidir. Siyasette bir kere söylediğiniz şeyleri geri almaya başlarsanız o ciddi bir kredibilite sorunu olur.

"DEVA'ya davet eder misiniz?

Ben Sayın Gül'ün böyle bir talebi olacağına inanmıyorum, bizden de böyle bir talep ve davet olmaz. Aksi halde bizim baştan öyle başlamamız gerekirdi. Biz bunu açık açık söyledik.

Böyle bir şey siyaset ahlakına da bize de yakışmaz. Görünür olmayan hiçbir şey yok ortada. Yani kayıtdışı bir şey yok! Ne görüyorsanız gerçeği de o."