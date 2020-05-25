HABER /  MEDYA
ADV Şoook kaliteli Şoook ucuz

Tunç Soyer'den o tweet için açıklama var!

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kendi hesabından kendini öven sözler paylaşınca sosyal medyanın diline düştü. İşte Soyer'e troll hesapları var yorumuna neden olan o paylaşımı;

Abone ol

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer, kendi hesabından yapılan bir paylaşım için açıklama yaptı. Soyer, paylaşımı yapan görevlinin işine son verildiğini söyledi.

Tunç Soyer'in kişisel hesabından yapılan bir paylaşım ortalığı karıştırdı. Kişisel hesaptan "Sadece insanların değil İzmir'deki bütün canlıların başkanı Tunç Soyer başkanımız" paylaşımı yapılması, Soyer'in sahte hesapta paylaşacağı tweeti, hesap değişikliği yapmayı unutarak yanlışlıkla kendi hesabından paylaştığı yorumlarına neden oldu.

Soyer'den yalanlama 

Sosyal medyada birbirinden ilginç paylaşımlar sürerken Soyer'den atılan tweetle ilgili açıklama geldi. Soyer, paylaşımın kendisine ait olmadığını sosyal medya hesaplarından sorumlu bir personelin ilgili paylaşımı yaptığını söyledi.

İşte Soyer'in o paylaşımları;

Tunç Soyer veya İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bir tek sahte hesabı yoktur.  Trol ordusu besleyenlerin bunu anlamasını beklemediğimden, açıklamayı kamuoyuna saygım gereği yapıyorum.

Kişisel sosyal medya hesabıma mesajları girmekle sorumlu bir personel, kendi hesabından attığını düşünerek bir paylaşımda bulunmuştur. Hatasını fark edip sorumluluğu gereği istifasını vermiştir.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Edirne'de kayıp kadın boğazı kesilerek öldürülmüş olarak bulundu
ABD'de koronavirüs ölümleri 100 bine dayandı
Galatasaray'da Belhanda ve Feghouli ile yollar ayrılıyor
Ekonomist Nouriel Roubini'den korkutan açıklama! 2008 krizini de bilmişti
Aile Temelli Ulusal Erken Müdahale Programı geliştiriliyor
Hayat Eve Sığar uygulamasıyla HES kodu nasıl alınır?
ÖNCEKİ HABERLER
Sadık Albayrak'ın acı günü
Şehit annesinin dileğini polisler yerine getirdi
AK Parti ve MHP itiraz etti İBB sosyal yardım taleplerini durdurdu
Şırnak'ta PKK'nın evlerinden ettiği vatandaşlar TOKİ'nin yaptığı konutlara kavuştu
Kocaeli'de 3 yaşındaki çocuk çöp kamyonunun altında can verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı
Yorumlar 4 yorum