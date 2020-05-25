Tunç Soyer'den o tweet için açıklama var!

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kendi hesabından kendini öven sözler paylaşınca sosyal medyanın diline düştü. İşte Soyer'e troll hesapları var yorumuna neden olan o paylaşımı;

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İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer, kendi hesabından yapılan bir paylaşım için açıklama yaptı. Soyer, paylaşımı yapan görevlinin işine son verildiğini söyledi.

Tunç Soyer'in kişisel hesabından yapılan bir paylaşım ortalığı karıştırdı. Kişisel hesaptan "Sadece insanların değil İzmir'deki bütün canlıların başkanı Tunç Soyer başkanımız" paylaşımı yapılması, Soyer'in sahte hesapta paylaşacağı tweeti, hesap değişikliği yapmayı unutarak yanlışlıkla kendi hesabından paylaştığı yorumlarına neden oldu.

Soyer'den yalanlama

Sosyal medyada birbirinden ilginç paylaşımlar sürerken Soyer'den atılan tweetle ilgili açıklama geldi. Soyer, paylaşımın kendisine ait olmadığını sosyal medya hesaplarından sorumlu bir personelin ilgili paylaşımı yaptığını söyledi.

İşte Soyer'in o paylaşımları;

Tunç Soyer veya İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bir tek sahte hesabı yoktur. Trol ordusu besleyenlerin bunu anlamasını beklemediğimden, açıklamayı kamuoyuna saygım gereği yapıyorum.

Kişisel sosyal medya hesabıma mesajları girmekle sorumlu bir personel, kendi hesabından attığını düşünerek bir paylaşımda bulunmuştur. Hatasını fark edip sorumluluğu gereği istifasını vermiştir.