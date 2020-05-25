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Aile kavgası! Amcası ve kuzeni balta ve bıçakla saldırıp öldürdüler

SAMSUN’un Çarşamba ilçesinde, arazi meselesi yüzünden tartıştığı amcası ve kuzeninin bıçak ve baltalı saldırısına uğrayan Orhan S. (43), hayatını kaybetti. Kavgada yaralanan 2 şüpheli ise hastanede tedaviye alındı.

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Çarşamba ilçesindeki olay, saat 10.00 sıralarında ilçeye bağlı Bölmeçayır Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Orhan S., tarlasına giderken daha önce aralarında yer kavgası nedeniyle husumet bulunan amcası N.S. ve kuzeni S.S. tarafından durduruldu. Akrabalar arasında başlayan sözlü tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

Amcası ve oğlu balta ve bıçakla saldırdı

Kavgada, N.S. ve S.S., Orhan S.’ye bıçak ve baltayla saldırdı. Ağır yaralı Orhan S. olay yerinde hayatını kaybederken, N.S. ve S.S. ise yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan N.S. ve S.S. Çarşamba Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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