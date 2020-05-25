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Rize’de restorasyon kurbanı cami için karar çıktı

RİZE 'nin Çayeli ilçesindeki tarihi camide yapılan restorasyon çalışmasını, Ensonhaber gündeme getirdikten sonra, Bakan Ersoy'dan çalışmaların durdurulması kararı geldi.

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Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Ormancık Köyü’nde 300 yıllık olduğu bilinen tarihi Ormancık Köyü Camii’nde restorasyon çalışması yapılmıştı. Ancak yüklenici firmanın yaptığı çalışmalar görenleri isyan ettirdi. Caminin alt katı, yapılan işlemlerin ardından bir müştemilata benzetildi.

Ensonhaber olarak yapılan bu çalışmayı gündeme getirmemizin ardından Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan talimat geldi.

"Dur" denildi
Konu ile ilgili yayınlanan bildiride çalışmanın durdurulması kararı verilerek şu ifadelere yer verildi:

Rize İli Çayeli İlçesinde yer alan, mülkiyeti Köy Tüzel Kişiliğine ait olan Ormancık Camii (mevcut konumuna daha önce bulunduğu yerden sökülüp taşınarak getirilmiştir) Trabzon Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü tarafından 2012 yılında tescillenmiş, uygulama projeleri 2019 yılında onaylanmış, uygulama ihalesi Rize İl Özel İdaresi tarafından yapılmıştır.

Restorasyon süreci devam etmekte olup, proje dışı yapılan imalatların sökümü için ihale makamınca firmaya (PROJECT İnşaat) gerekli uyarılar yapılmış, ancak COVİD-19 salgını nedeniyle, hatalı yapılan imalatlar, çalışmalara geçici süreyle ara verildiğinden henüz düzeltilerek projeye uygun hale getirilememiştir.

Restorasyon için gerekli ödenek Emlak Vergisi kapsamında katkı payından karşılanmaktadır.İl Özel İdareleri ve Belediyeler tarafından katkı payı kullanılarak yapılan restorasyonlarda; Rölöve ve Anıtlar Müdürlüklerince teknik destek sağlanması ve denetiminin Bakanlığımız birimlerince yapılması yönünde, Taşınmaz  Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payına Dair Yönetmelikte  değişiklik çalışması Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet ERSOY un talimatları ile başlatılmıştır.

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