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Mehmet Aurelio yeniden Fenerbahçe'de

2003-2008 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen ve oynadığı futbolla taraftarın gönlünde taht kuran Mehmet Aurelio, sarı-lacivertli kulübe seneler sonra yardımcı antrenör olarak geri döndü.

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Fenerbahçe Kulübü, Mehmet Aurelio'nun Futbol A Takımı teknik ekibinde göreve başladığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızda 2003-2008 yılları arasında forma giyen Mehmet Aurelio, Futbol A Takımımızın teknik ekibinde göreve başlamıştır." denildi.

Dönemin en iyi ön liberosuydu

Fenerbahçe'de oynadığı yıllarda Süper Lig'in en iyi ön liberosu olarak gösterilen Brezilya asıllı eski futbolcu, 2006 yılında Türk vatandaşlığına geçerek adını "Mehmet Aurelio" olarak değiştirmişti.

Antrenörlük kariyerine Kasımpaşa'da başlayan Aurelio, Göztepe, Sakaryaspor ve Çorumspor takımlarında görev yapmıştı.

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