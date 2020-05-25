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Sevgilisinin evinde içki, kokain ve esrar alan genç kız hayatını kaybetti

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, evde erkek arkadaşıyla birlikte alkol alıp, uyuşturucu madde kullandığı ileri sürülen astım hastası Sibel K. (30), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

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Pamukkale'de sanat tarihi mezunu olan Sibel K., iddiaya göre, dün erkek arkadaşı Mehmet Yasin E.'nin Kınıklı Mahallesi'ndeki evine gitti. İkili, burada birlikte alkol alıp, kokain ve esrar kullandı. Bir süre sonra Sibel K., rahatsızlanınca Mehmet Yasin E. de sağlık ekibi çağırdı.

Sabah ateşi yükselip kalbi durdu

Ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan ve yoğun bakıma alınan Sibel K.'nin bu sabah ateşi yükselip, kalbi durdu. Duran kalp, doktorların tüm müdahalesine rağmen tekrar çalıştırılamadı. Sibel K.'nin ölümü şüpheli bulununca savcılık soruşturma başlattı.

'İçki ile kokain ve esrar kullandı'

Astım hastası olduğu öğrenilen Sibel K.'nin kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılacağı bildirildi. Polis, kız arkadaşının ölümünün ardından Mehmet Yasin E.'yi gözaltına aldı. Mehmet Yasin E., ifadesinde, kız arkadaşının içki ile birlikte kokain ve esrar kullandığını söyledi.

Sevgili tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Yasin E., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Polis, Mehmet Yasin E.'ye uyuşturucu maddeleri sattığı belirlenen 1 kişiyi de gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.

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