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İdris Kardaş Temel Karamollaoğlu'na Aysun Kayacı'nın benzetmesiyle vurdu

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Gazeteci İdris Kardaş Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun katıldığı bir programda 'Demokrasinin alimle cahil arasında bir ayrım yapmaması bir dezavantaj' sözlerini sert bir dille eleştirdi.

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Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, Halk TV’de katıldığı programda “demokrasinin herkesi muhatap almasının bir avantaj, ancak alimle cahil arasında bir ayrım yapmamasının da bir dezavantaj olduğunu” söyledi.

Bu yoruma gazeteci İdris Kardaş'tan sert sözlerle tepki geldi. Kardaş, Karamollağlu'na “Benim oyum ile çobanın oyu bir mi?” zihniyetinin en yeni üyesi' yakıştırmasını yaptı.

'Biz cahiller de olmasak ne güzel yöneteceksiniz halbuki! Ama kahretsin, inanmadığınız demokrasi böyle birşey.' diyen Kardaş, Karamollaoğlu'na ironik bir göndermede bulundu.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklamalar yapan Kardaş şunları dile getirdi;

Aysun Kayacı'nın sözlerini hatırlattı

Karamollaoğlu'nun sözleri,  bir dönem demokrasiden şikayet ederek 'Benim oyum ile çobanın oyu bir mi? diyen oyuncu Aysun Kayacı'yı hatırlattı.

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