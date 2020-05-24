Bakan Süleyman Soylu karla kaplı İkiyaka Dağları'nda askerle böyle bayramlaştı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bulunan İkiyaka ve Cilo dağlarındaki üs bölgelerinde görev yapan askerler ile bayramlaştı.
Bakan Soylu, Hakkari'deki temasları kapsamında, beraberinde Bakan Yardımcıları Mehmet Ersoy ve İsmail Çataklı, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı ve AK Parti Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür ile Yüksekova ilçesinde İkiyaka Dağları'ndaki Göllerbaşı Üs Bölgesi'nde askerlerle bir araya geldi.
Geceyi burada geçiren Soylu ile beraberindekiler, sabah, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uyarak askerlerin bayramını kutladı.
Soylu, burada yaptığı konuşmada, kahraman askerlerin milletin umudu olduğunu söyledi. Göllerbaşı Üs Bölgesi'nin bulunduğu yerin daha önce teröristlerin kamp olduğunu, yaz, kış buraların teröristlerle dolu olduğuna dikkati çeken Soylu, şöyle konuştu:
"Yüksekova ve Hakkari'de şehadetle buluşan evlatlarımız ve kahramanlarımızın sayesinde buralar temizlendi. Onlara millet olarak minnettarız. Millet olarak onlara borçluyuz. Bayramda elbette ecdadımızı, tarihimizi, bu toprakları bize vatan yapanları anmak temel sorumluluğumuzdur. Onların bayramını tebrik ederek başlamak doğru olandır. Şu an 3 bin 200 metredeyiz.