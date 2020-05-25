CHP'li Sezgin Tanrıkulu AKINCI TİHA'dan rahatsız oldu

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu terörle mücadelede büyük bir başarı sağlayan yerli ve milli üretim insansız hava araçlarından rahatsız oldu.

Abone ol

Türkiye'nin taarruz sınıftaki ilk insansız hava aracı olan ve Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar AKINCI'nın geliştirme aşamaları AKINCI adı verilen belgeselle ilk kez gözler önüne serildi.

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, belgeselin yayımlandığını sosyal medya hesabından duyurdu.Bu paylaşımdan kısa bir süre sonra "PYD terör örgütü değildir" diyen CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ndan ses geldi.

Terörle mücadeleden rahatsız oluyor

SİHA ve AKINCI TİHA'nın terörle mücadeledeki başarısından dolayı daha fazla teröristin ölecek olmasından rahatsızlığını ise şu sözlerle dile getirdi: "Savaşı, savaş araçları üretimini, ölümü ve öldürmeyi “çocuk oyuncağı”, sosyal medyada takipçi artırma, ergenlik atarları gibi atraksiyonlarla bu dönemde parlatılmasını sakin bir biçimde bir kez düşünün derim."