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Erdoğan istedikten sonra istifa eden Yeneroğlu: Çocuklarımın yüzüne bakamıyordum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talebi üzerine Ak Parti'den istafa edip DEVA partisinde siyasi yaşamına devam eden Mustafa Yeneroğlu, ayrılık süreci ile ilgili kafa karıştıran açıklamalar yaptı. Yeneroğlu 'AK Parti’de siyaset yaparken çocuklarımın yüzüne bakamıyordum' dedi.

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Eski Ekonomi Bakanı Ali Babacan'ın yakın zamanda kurduğu DEVA Partisi'ne geçen İstanbul  Milletvekili Mustafa Yeneroğlu AK Parti ile yollarını ayırma sürecini anlattı.

Adem Özkese'nin Youtube kanalına konuk olan Yeneroğlu, yaşanan haksızlık ve hukuksuzlukların kendisi için dayanılmaz boyutlara ulaştığını öne sürerek Yeneroğlu, AK Parti’den çocuklarının yüzüne bakabilmek için ayrıldığını söyledi.

Neden kendi rızasıyla istifa etmedi ?

Yeneroğlu'nun bu açıklamaları sonrası bazı kesimler tarafından 'madem çocuklarının yüzüne bakamıyordu, neden istifası istenmeden kendi rızasıyla istifa etmedi' şeklinde yorumlar yapıldı.

Erdoğan istifasını istemişti

Mustafa Yeneroğlu geçtiğimiz yılın Ekim ayında AK Parti'den istifa ettiğini duyurmuş ve partiden istifa kararını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla aldığını açıklamıştı.

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