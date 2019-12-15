Mustafa Yeneroğlu kararını verdi! Ali Babacan’ın partisinde yer alacak

Eski Başbakan yardımcısı Ali Babacan, bağımsız milletvekili Mustafa Yeneroğlu’nu yeni partisinin yönetim kadrosuna teklif etti. Yeneroğlu teklifi kabul etti, böylece Babacan’ın partisinin TBMM’deki ilk milletvekili belli oldu.

Ali Babacan, kuracağı yeni partinin hazırlıklarını tamamladı. Ocak ayının ilk yarısında kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığına verecek ve partisinin kurucular kuruluyla birlikte basın toplantısı düzenleyecek, hedeflerini, programını, logosunu, ismini ve tüzüğünü anlatacak.

Partiye katılma teklifini Babacan yaptı

AK Parti’den yakın zamanda istifa eden İstanbul milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Ali Babacan ve ekibiyle uzun süre görüşmelerde bulundu. Babacan ve ekibi, Yeneroğlu’na partilerine katılma teklifi yaptılar. Yeneroğlu ise teklifi kabul etti.

Benim siyaset anlayışıma Babacan uyuyor

Yeneroğlu dün katıldığı bir programda da, Ali Babacan ile birlikte hareket edeceğini söyledi. Milletvekili Yeneroğlu, “Benim siyaset anlayışıma Ali Babacan’ın profili çok daha uyuyor. Babacan lider odaklı değil bir kadro hareketi olacağız ve toplumun tüm renkleri kendisini bulacak diyor. Temiz siyasete inanan, özgürlükçü Türkiye hayali taşıyan bir kadro Türkiye’yi çok sağlıklı bir sürece götürebilir” dedi. Böylece ocak ayının ilk yarısında partisini ilan edecek Ali Babacan’ın TBMM’deki ilk temsilcisi de Mustafa Yeneroğlu olacak.