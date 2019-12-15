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Ahmet Davutoğlu'nun reklam verip ihya ettiği gazeteler

Uzun zamandır beklenen partisini cuma günü yaptığı açıklamayla ilan eden Ahmet Davutoğlu bazı gazetelere tam sayfa ilan verdi. Davutoğlu'nun  reklam verdiği gazeteler arasında Cumhuriyet'in olması dikkat çekti. 

Cumhuriyet gazetesi, eski Başbakanlardan Ahmet Davutoğlu’nun kurduğu  Gelecek Partisi reklamıyla ihya oldu.

Vitrinine Etyen Mahçupyan ve Selçuk Özdağ gibi isimleri almasıyla dikkat çeken “Gelecek Partisi” daha ilk günden harekete geçti. 

Ahmet Davutoğlu tarafından kurulan parti, ilk iş olarak Cumhuriyet Gazetesi’ni fonladı. Gazetenin arka sayfasına tam sayfa ilan veren Davutoğlu, temsil edeceği zihniyeti de gözler önüne serdi. Karar ve Milli Gazete de reklam pastasından payını aldı.

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