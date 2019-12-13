Davutoğlu'nun İsmail'i çark etti!

Ahmet Davutoğlu'nun genç kurmaylarından olan İsmail Günaçar, diploma sözlerinin yanlış anlaşıldığını söyledi. İşte Günaçar'ın bir kez daha milleti enayi yerine koyduğu o sözleri;

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun yeni partisinin Kurulucular Kurulu Üyesi İsmail Günaçar, tartışmalara neden olan açıklamalarının yanlış anlaşıldığını iddia etti.

Günaçar, twitter'dan yaptığı açıklamada Ahmet Davutoğlu'nun farkının diploması olması olduğunu söylemiş, bu açıklamaları sosyal medyada tartışma yaratmıştı. Günaçar, bu sözlerini saatler sonra düzeltti ve sözlerinin çarpıtıldığını iddia etti.

İşte Günaçar'ın o açıklamaları;

"Türkiye’de liyakatsizliğin hayatın her alanına el koyduğu bir dönemde, ülkesi adına en az sizler kadar sevgisi, kaygısı olan bir genç olarak çözümün bir parçası olmak adına siyasete atıldım. Ahbap çavuş ilişkileri, ekonomiden tarıma eğitimden sağlığa her alanda yaralar açıyor.

Bu noktada sayın Davutoğlu’nun ehil insan vasfına sahip ve bir akademisyen oluşunu vurgulamak amacıyla sarf ettiğim bir cümleyi bağlamından farklı bir biçimde ele almak bu ülkenin kifayetsiz, liyakatsiz kimseler tarafından nasıl bir cendere altına alındığını açıkça ortaya koyuyor.

Büyük onur ve heyecan yaşadığım bir anda; bilime önem verme, akademik kariyer sahibi olma ve en önemlisi liyakat ve ehliyet anlamında kast ettiğim “diploma” kelimesi, benim Sn. Cumhurbaşkanına yönelik herhangi bir ifadem olmamasına rağmen bağlamından koparılarak linç başlatıldı.

Benim bu ifademi bağlamından kopararak bir itham olarak göstermeye çalışanlar aslında “liderim” dedikleri Sn. Cumhurbaşkanına kendi bilinçaltlarında hangi gözle baktıklarını ortaya koymuşlardır."