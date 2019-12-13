Galatasaray'da Nzonzi kadro dışı
Galatasaray'da Fransız oyuncu Steven Nzonzi, disiplinsiz davranışları nedeniyle süresiz kadro dışı bırakıldı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Galatasaray Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularından Steven Nzonzi, son antrenmandaki disiplinsiz davranışları nedeniyle süresiz olarak kadro dışı bırakılmıştır "denildi.
Galatasaray’da Steven Nzonzi'nin süresiz olarak kadro dışı bırakıldığı açıklandı.
Galatasaray Kulübünün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Galatasaray Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularından Steven Nzonzi, son antrenmandaki disiplinsiz davranışları nedeniyle süresiz olarak kadro dışı bırakılmıştır."
Galatasaray Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularından Steven Nzonzi, son antrenmandaki disiplinsiz davranışları nedeniyle süresiz olarak kadro dışı bırakılmıştır. pic.twitter.com/bII5AgT0dr— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) 13 Aralık 2019