ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik azil maddeleri onaylandı

ABD Temsilciler Meclisi Adalet Komitesi, Başkan Donald Trump'a yönelik iki azil maddesini onaylayarak Temsilciler Meclisi Genel Kuruluna gönderdi.

ABD Temsilciler Meclisi Adalet Komitesi, Başkan Donald Trump'ın azline yönelik 'görevin kötüye kullanılması' ve 'Kongrenin işleyişini engelleme' maddelerini oyladı.

'Görevini kötüye kullanma' maddesi 17 Cumhuriyetçi vekilin 'hayır' oyuna karşı, 23 Demokrat vekilin 'evet' oyu ile kabul edildi.

'Kongre'nin işleyişini engelleme' maddesinde de aynı oy oranları oluştu.

Maddeleri içeren azil davası taslağının gelecek hafta Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda gündeme gelmesi ve oylanması bekleniyor.

Dava taslağı, 435 vekilin bulunduğu Temsilciler Meclisinde üyelerin salt çoğunluğunun evet oyunu alması durumunda bu sefer Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Senato'ya gidecek ve Trump'ın yargı süreci orada başlayacak.

Söz konusu oylama ABD'nin eski Başkanı Bill Clinton'a yönelik 1998'de yapılan oylamadan sonra bir başkanın azline yönelik yapılan ilk oylama olma özelliği taşıyor.

Cumhuriyetçi ve Demokrat vekiller arasında tartışma

Oylamadan önce Adalet Komitesinde yapılan oturumda, Cumhuriyetçi ve Demokrat vekiller arasında tartışma yaşandı.

Cumhuriyetçi vekiller, bugüne kadar yürütülen azil soruşturmasının meşruluğunu sorguladı ve kendi taraflarından hiçbir şahidin dinlenmediğini vurguladı.

Demokrat vekiller ise Trump'ın yaptıklarının 'savunulacak hiçbir yanı olmadığını' iddia etti.