PTT’DEN EMEKLİLERE KARGO İNDİRİMİ
PTT AŞ, maaşını PTT’den alan emekli müşterilerine kargo, posta kargosu ve APS kurye gönderilerine yüzde 20 indirim uyguluyor.
Müşteri memnuniyetini ön planda tutarak çalışmalarını sürdüren Türkiye’nin en köklü kurumlarından Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ), posta, kargo, lojistik, e-ticaret, sigortacılık ve bankacılık gibi pek çok farklı alanda yenilikçi çözümleriyle ülkesine hizmet ediyor.
Türkiye’de 179 yıldır güvenilir, hızlı ve kaliteli hizmetin adresi olan PTT, kargo taşımacılığında yaptığı kampanyalarla müşterilerine birçok avantaj sağlıyor. Bu kapsamda şirket, emekli maaşını PTT’den alan müşterilerine yönelik düzenlediği indirim ile emeklilerin tasarruf etmesine katkıda bulunuyor. İlk maaş ödemesi için PTT’yi tercih edecek veya başka bir bankadan aldığı maaşını PTT’ye taşıyacak emekli müşteriler; kargo, posta kargosu ve APS kurye gönderilerinde yüzde 20 indirim fırsatından yararlanabiliyor.