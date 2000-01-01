PTT’DEN EMEKLİLERE KARGO İNDİRİMİ

Türkiye’de 179 yıldır güvenilir, hızlı ve kaliteli hizmetin adresi olan PTT, kargo taşımacılığında yaptığı kampanyalarla müşterilerine birçok avantaj sağlıyor. Bu kapsamda şirket, emekli maaşını PTT’den alan müşterilerine yönelik düzenlediği indirim ile emeklilerin tasarruf etmesine katkıda bulunuyor. İlk maaş ödemesi için PTT’yi tercih edecek veya başka bir bankadan aldığı maaşını PTT’ye taşıyacak emekli müşteriler; kargo, posta kargosu ve APS kurye gönderilerinde yüzde 20 indirim fırsatından yararlanabiliyor.