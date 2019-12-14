HABER /  GÜNCEL

Mazhar Alanson'un ödülü Gani Müjde'ye dert oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden ödül aldığı için eleştirilen Mazhar Alanson'a bir tepki de Gani Müjde'den geldi.

Mazhar Alanson'a ödül için tepkiler devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri Töreni'nde müzik alanında ödül kazanan MFÖ'nün solisti Mazhar Alanson, ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldıktan sonra, "Hemen hemen evde hiç ödül görünmüyor bende. Ama bu ödülü ömrümün sonuna kadar saklayacağım" ifadelerini kullanmıştı

Ünlü yönetmen Gani Müjde de, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden ödül aldıktan sonra, "Bu ödülü ömrümün sonuna kadar saklayacağım" diyen Mazhar Alanson ile ilgili bir anısını anlatarak tepkisini gösterdi.

"Bakan balkonlu odalardan gelen çığlıkları unutmayacağım"
Müjde'nin Twitter hesabından yaptığı paylaştığı anısında "Ben de çekime kafası iyi gelen Mazhar'ın reklam arasında gidip Divan Palmira'nın bahçesine işemesini ve bahçeye bakan balkonlu odalardan gelen çığlıkları hiç unutmıyıcam." ifadelerini kullanarak Alanson'u eleştirdi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Çin: ABD dünyanın baş belası
ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik azil maddeleri onaylandı
PTT'den emeklilere kargo indirimi
Davutoğlu'nun İsmail'i çark etti!
Ebru Polat'ın son hali inanılmaz saçlarını sarıya boyattı!
Mustafa Cengiz'den TFF'ye tepki
ÖNCEKİ HABERLER
NHK'nın İstanbul bürosu için açılış töreni
Batı Karadeniz'deki levrek kıtlığında 3 balık 1600 liraya alıcı buldu
Trump: Çin ile geniş kapsamlı bir birinci faz ticaret anlaşması üzerinde anlaştık
Mersin'de tefeci çetesinin lideri Hanımağa tutuklandı
Hakkari'de yamaçtan kopan kayaların düştüğü üs bölgesindeki 3 asker yaralandı
TOKİ 100 bin konut başvuru tarihi ne zaman kaç gün sürecek?
Yorumlar