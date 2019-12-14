Mazhar Alanson'un ödülü Gani Müjde'ye dert oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden ödül aldığı için eleştirilen Mazhar Alanson'a bir tepki de Gani Müjde'den geldi.

Mazhar Alanson'a ödül için tepkiler devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri Töreni'nde müzik alanında ödül kazanan MFÖ'nün solisti Mazhar Alanson, ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldıktan sonra, "Hemen hemen evde hiç ödül görünmüyor bende. Ama bu ödülü ömrümün sonuna kadar saklayacağım" ifadelerini kullanmıştı

Ünlü yönetmen Gani Müjde de, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden ödül aldıktan sonra, "Bu ödülü ömrümün sonuna kadar saklayacağım" diyen Mazhar Alanson ile ilgili bir anısını anlatarak tepkisini gösterdi.

"Bakan balkonlu odalardan gelen çığlıkları unutmayacağım"

Müjde'nin Twitter hesabından yaptığı paylaştığı anısında "Ben de çekime kafası iyi gelen Mazhar'ın reklam arasında gidip Divan Palmira'nın bahçesine işemesini ve bahçeye bakan balkonlu odalardan gelen çığlıkları hiç unutmıyıcam." ifadelerini kullanarak Alanson'u eleştirdi.