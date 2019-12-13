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Çin: ABD dünyanın baş belası

Anadolu Ajansı

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Trump yönetiminin birçok uluslararası anlaşmadan çekilmesine atıfta bulunarak, "ABD'yi bugün dünyanın baş belası yaptı" dedi.

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Çin dış politikası konulu bir konferansta yaptığı konuşmada, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin birçok uluslararası anlaşmadan çekilmesine atıfta bulunarak "Washington'un uluslararası anlaşmalardan çekilmesi, uluslararası topluma çok sayıda sorun ve dert yarattı, ABD'yi bugün dünyanın baş belası yaptı" ifadesini kullandı. 

Vang, ABD'nin Çin ile aralarında ortak güven tesis edilmesine ciddi biçimde zarar verdiğini ifade ederek, "ABD ile çatışmaları ve farklılıkları, ortak saygı ve eşitlik temelinde müzakere ve diyalog yoluyla çözmeye hevesliyiz. Ancak tek taraflı yaptırımı veya zorbalığı asla kabul etmeyeceğiz" yorumunu yaptı.

Çin Dışişleri Bakanı ABD'nin Çin'in 'egemenliği, ulusal onuru ve asli çıkarları'na ilişkin konularda 'kasten saldırdığı' Çin'i 'karaladığını' savundu.

Çin ile ABD arasında gerilim son dönemde, ticaret savaşı ve Çin'in fikri mülkiyet hırsızlığı yaptığı iddiaları nedeniyle artmıştı.

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