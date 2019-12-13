F-35'leri Türkiye'ye vermeyip zarar ettiler

ABD Kongresi 2020 savunma bütçesini onayladı ve Kongre savunma bakanlığına, Türkiye'ye verilmeyen F-35 beşinci nesil savaş uçaklarını bakım ve muhafaza giderleri için 30 milyon dolara kadar harcama yetkisi verdi.

ABD Senatosu ve Temsilciler Meclisi'nce hazırlanan ve ABD Başkanı Donald Trump'a sunulacak olan 2020 savunma bütçesi metninde, Türkiye'ye verilmeyen F-35A jetlerinin Amerikan ordusu tarafından satın alınması öngörülüyor. Kongre komisyonları Pentagon'a, Türkiye'ye teslim edilmeyen 6 adet F-35A'nın bakım ve muhafaza giderleri için de 30 milyon dolara (174 milyon TL) kadar harcama yetkisi verdi.

Türkiye programdan çıkarılınca yedek parça sorunu patlak verdi

Ayrıca bütçe raporunda Türkiye'nin F-35 programından çıkarılması nedeniyle ortaya çıkabilecek yedek parça açığı için de fon sağlanması kararlaştırıldı. Konu hakkında raporda, "Savunma Bakanı'nın Türk F-35A uçakları satın alınmadan önce gerekli destek ekipmanının üretildiğini ve Türk F-35A uçaklarının ABD Hava Kuvvetleri F-35A filosuna entegre edilecek şekilde yapılandırıldığını teyit etmesini gerektiren bir hüküm eklenmesi öngörülüyor" ifadelerine yer verildi.