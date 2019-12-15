Ahmet Necdet Sezer bakın nerede ortaya çıktı! Erol Evgin'le böyle poz verdi
Türk pop müziğinin efsane isimlerinden Erol Evgin, 50. sanat yılını bir konser ile kutladı. Kendisini izleyenler arasında uzun zamandır görünmeyen 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer de yer aldı.
Türkiye turnesinin finalini Ankara Congresium sahnesinde yapan Erol Evgin'e Ankaralıların yoğun ilgi gösterirken, “Yaşadım Yıldızlar Şahidimdir” isimli şarkısıyla açılış yapan sanatçı, konuklarına özel orkestrası ile müzik ziyafeti verdi.
Evgin’e; “Sevdim Bir Genç Kadını”, “Delilah” “Beyaz Yelkenli” isimli şarkılarında Gökçe Sönmemiş’in "50 Yıl" temalı koreografisinde dansçılar Cüneyt Çelik, Maia İto, Berfu Elmas, Melike Koper, Hasan Topçuoğlu eşlik ettiler.
Sıla ile düet yaptı
Erol Evgin konserinin 2. bölümünü “Ateşle Oynama” isimli şarkısıyla açtı. Konserin sürpriz konuğu olan Sıla sahneye şarkıyı söyleyerek, alkışlar eşliğinde çıktı. Sanatçılar 'Ateşle Oynama'yı 3.500 kişilik dev koro eşliğinde seslendirdiler.
Erol Evgin, Sıla’ya; “Sesiyle, besteleriyle, kalbiyle en sevdiğim Sanatçıların başında geliyor. Onur verdin” sözleriyle teşekkür ederken, Sıla; “Çocukluk kahramanımla aynı sahneyi paylaşmak mutluluk verici. Şeref duydum. Sizin açtığınız yoldan yürüyoruz” sözleriyle Evgin’e, olan sevgisini dile getirdi.