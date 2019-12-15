Ahmet Necdet Sezer bakın nerede ortaya çıktı! Erol Evgin'le böyle poz verdi

Erol Evgin, Sıla’ya; “Sesiyle, besteleriyle, kalbiyle en sevdiğim Sanatçıların başında geliyor. Onur verdin” sözleriyle teşekkür ederken, Sıla; “Çocukluk kahramanımla aynı sahneyi paylaşmak mutluluk verici. Şeref duydum. Sizin açtığınız yoldan yürüyoruz” sözleriyle Evgin’e, olan sevgisini dile getirdi.