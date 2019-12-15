TOKİ konutları hangi illere yapılacak 100 bin konut projesi detayı

Ev sahibi olma hayali kuran dar gelirli vatandaşların merakla beklediği TOKİ 100 bin konut projesi hakkında yeni açıklama geldi. Vatandaşlara 240 ay vade sağlayacak olan TOKİ konutları içi başvuru ne zaman, kimler TOKİ başvurusu yapabilecek ve ev fiyatları ne kadar olacak?

Asgari ücretle geçinen, ev alma hayali kuran dar gelirli vatandaşın beklediği haber geldi. TOKİ'nin 100 bin sosyal konut projesi için ilk açıklama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı. Aylık 894 lira taksit ve 240 ay vade ile ev sahibi olma imkanının tanındığı TOKİ'nin sosyal konut projesinde, başvuru şartları önem arz ediyor. Peki, TOKİ 100 bin sosyal konut projesi için başvuru şartları neler olacak? İşte, 100 bin sosyal konut başvuru tarihleri

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı arasında imzalanan TOKİ 100 bin sosyal konut projesi için beklenen açıklama, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Asgari ücretli ve dar gelirli vatandaşların 100 bin sosyal konut sayesinde ev sahibi olmasının amaçlandığı projede, 240 ay vade olacak.

Vatandaşların ödeyeceği rakam ise aylık 894 liradan başlayacak. İşte, merak edilenler...

100 bin sosyal konut başvuru tarihi ne zaman: 100 bin sosyal konut için başvuru tarihleri, Hazine ve Maliye Bakanlı Berat Albayrak tarafından açıklandı. Albayrak, TOKİ 100 bin sosyal konut projesi için başvuru tarihini 15 Aralık 2019-15 Ocak 2019 olarak duyurdu.

TOKİ 100 bin sosyal konut başvuru şartları neler: Ucuz toplu konut projeleri kapsamında 100 bin sosyal konut inşa edecek olan TOKİ, bu konutları aylık 894 liradan başlayan taksitlerle satışa sunacak. 240 ay vadelik taksitler için yüzde 10'luk bir peşinat talep eden TOKİ, evleri 2+1 75-85 metrekare ve 3+1 100 metrekare olarak inşa edecek.

Evler ne kadar olacak: Başvuru şartları ilerleyen dakikalarda haberimizin içerisinde yer alacak. TOKİ'nin inşa edeceği 2+1 sosyal konutlar 140 ila 180 bin lira fiyat aralığında, 3+1 konutlar ise 160 ila 210 bin lira fiyat aralığında satışa sunulacak.

Her bölgeye farklı sosyal konut: Sosyal konut projeleri, bölgenin özelliklerini ortaya koyacak.

Karadeniz Bölgesinde geleneksel yığma taş yapıları andıracak biçimde cephede zemin kat taş kaplamalar, üst katlarda ahşap hissi verecek kaplamalar ve eğimli çatı saçaklarını destekleyen nitelikte Karadeniz'e özgü yöresel ahşap ve taş yapı elemanları karma biçimde kullanılacak.

Marmara Bölgesinde ise hem geleneksel hem de modern yapılar inşa edilecek.

Ege’nin geleneksel dokusuna uygun çözümlemeler yer alacak.

Akdeniz’de ise iklimiyle barışık güneş ışınlarını yansıtacak canlılıkta doku ve renkleriyle sade ve yalın cephe çizgileri, yer yer teraslarıyla geleneksel kemerli pencerelerle mimari kültür yansıtılacak.

İç Anadolu Bölgesinde, kıvrımlı yollar, şirin sokaklar, ahşap süslemeler, bitişik düzenli yapılar ve cumbalı evleriyle mahalle kültürünü benimseten konutlar yapılacak.

Doğu Anadolu’da arazinin zor şartlarına cevap verebilecek nitelikte cephe unsurlarının bölgenin yapısına uygun malzemelerden seçilmesine özen gösterilecek.