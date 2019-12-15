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Aziz Sancar Şehir Üniversitesi'nden istifa etti! Nerede olduğunu bile bilmiyorum

Nobel Ödüllü bilim insanı Prof. Aziz Sancar’ın mal varlığına haciz konan ve son günlerde tartışma konusu olan Şehir Üniversitesi'nin Mütevelli Heyeti üyeliğinden istifa ettiği belirtildi.

Şehir Üniversitesi mevzusu yılan hikayesine dönmüş durumda adeta. Toplum ikiye bölündü. Siyasiler mevzuya dahil oldu. Tartışmalar devam ederken Sözcü gazetesi yazarı Serpil Yılmaz, 2015 yılı Nobel Kimya Ödülü’nü kazanan Aziz Sancar’ın mal varlığına haciz konan Şehir Üniversitesi'nin Mütevelli Heyeti üyeliğinden istifa ettiğini bugünkü köşesinden duyurdu.

"Nerede olduğunu bile bilmiyorum"

Yılmaz, avukatı yoluyla istifa eden Sancar’ın “Şehir Üniversitesi'nin nerede olduğunu bile bilmiyorum. Sayın Ahmet Davutoğlu'nun isteğiyle Mütevelli Heyeti'ne katılmayı 2016'da kabul ettim” açıklamasını yaptığını dile getirdi.

Yılmaz köşesinde şu ifadeleri kullandı:

“Amerika'da yaşayan Sancar'ın elektronik postasına ulaşıp Şehir Üniversitesi ile ilişkilerini sorduğumda aynen şu yanıtı aldım:

"Şehir Üniversitesi'nin nerede olduğunu bilmiyorum. Sayın Ahmet Davutoğlu'nun isteğiyle 2016'da mütevelli heyetine girmeyi kabul ettim." 

Üniversitenin kurucularından Davutoğlu o dönem başbakandı...

...

Hem yazılı hem de avukatı aracılığı ile istifasını sundu

Sancar, Şehir Üniversitesi'nden istifasını 'Son yılda sorunlar çıkınca istifa ettim, hem yazılı olarak ve hem de avukatım vasıtasıyla…' cümlesi ile açıklıyor.

Son yıldan hangi yılı kastettiği anlaşılmıyor……

2019 yılı itibarıyla Davutoğlu'nun AKP'den ayrılması; 2015-2016 itibarıyla üniversitenin ekonomik ve idari yapısında yaşanan krizler, kritik eşiklerdi.

Ya da etkili biri Sancar'ı arayıp 'Hocam ne işin var orada. Çarşı karıştı, ayrıl' telkininde bulundu.”

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