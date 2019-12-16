'Çiftlik Bank' dolandırıcısı tosuncuk Mehmet Aydın öldü dendi! Sosyal medya yıkıldı

Türkiye'nin Çiftlik Bank olayıyla binlerce insanı dolandırmasıyla tanıdığı 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. 'Mehmet Aydın öldü mü?' sorusu da sosyal medyada en çok cevabı aranılan soru oldu.