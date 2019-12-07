Cumhurbaşkanı'ndan Şehir Üniversitesi açıklaması

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının son kısmını son günlerde kamuoyunda geniş yer tutan Şehir Üniversitesi olayına ayırdı.

Erdoğan şunları söyledi: "Şehir Üniversitesi'nin bir siyasi ayağında bizim, bir siyasi ayağında da malum zatın olduğunu söylüyorlar. Oranın tahsisini yapan benim. Malum zat Başbakan olunca bu tahsisi Şehir Üniversitesi'ne mülkiyet devrine dönüştürdü. Türkiye'de hiçbir üniversiteye mülkiyet devri, tapu devri olmamıştır. Öksüz, yetimin hakkını tapu devri yapmak suretiyle yiyor.

YANINDA BABACAN VAR

Peki bu nasıl doğruluk? Yanında kim var? Sayın Babacan var, Mehmet Şimşek var, Feridun Bilgin var. Hani bunlar dürüsttü. Dürüstlüğü bunlar kimseye bırakmıyordu. Kimin ne olduğunu yaptıklarıyla öğrenin.