POLİTİKA

Cumhurbaşkanı'ndan Şehir Üniversitesi açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şehir Üniversitesi'nin mağdur edildiğini söyleyen Ahmet Davutoğlu başta olmak üzere eski AK Partililere yüklendi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının son kısmını son günlerde kamuoyunda geniş yer tutan Şehir Üniversitesi olayına ayırdı.

Erdoğan şunları söyledi: "Şehir Üniversitesi'nin bir siyasi ayağında bizim, bir siyasi ayağında da malum zatın olduğunu söylüyorlar. Oranın tahsisini yapan benim. Malum zat Başbakan olunca bu tahsisi Şehir Üniversitesi'ne mülkiyet devrine dönüştürdü. Türkiye'de hiçbir üniversiteye mülkiyet devri, tapu devri olmamıştır. Öksüz, yetimin hakkını tapu devri yapmak suretiyle yiyor.

YANINDA BABACAN VAR
Peki bu nasıl doğruluk? Yanında kim var? Sayın Babacan var, Mehmet Şimşek var, Feridun Bilgin var. Hani bunlar dürüsttü. Dürüstlüğü bunlar kimseye bırakmıyordu. Kimin ne olduğunu yaptıklarıyla öğrenin.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Süleyman Özışık: Adil Öksüz'ün paketlenmesi an meselesi
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Doğa Koleji açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş şehir üniversitesi açıklaması Abdullah Gül beni aradı
Erdoğan Libya ile yapılan tarihi sınır anlaşmasını imzaladı! Oyunu bozduk dedi
Cem Uzan en gizli FETÖ'cünün ismini verdi sosyal medya yıkıldı
Erdoğan'dan Veysel İpekçi'ye ağır sözler! Gönül kıranın kalemini kırarız
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Libya ile yapılan tarihi anlaşmaya çarpıcı yorum
Erdoğan'dan Veysel İpekçi'ye ağır sözler! Gönül kıranın kalemini kırarız
Aile hekimi randevusu alma ekranı MHRS açıldı
Canlı yayında tamir ettiği lastik patlayınca metrelerce ileri savruldu
Ronaldo ve Buffon'dan Arnavut çocuklara sürpriz
Masterchef Türkiye kim elendi? Elemede Cemre ağladı 'gitmek istiyorum'
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten CNN TÜRK'te önemli açıklamalar
Hasta eşini sırtında hastaneye yetiştirdi! 'Yıl 2019 halimize bakın'