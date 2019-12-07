Burak Özçivit'in üstünde unutuldu Kuruluş Osman'da skandal hata

ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman, dün akşam yeni bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Nefes kesen anların yaşandığı dizinin bir sahnesindeki hata dikkatli izleyicilerin gözünden kaçmadı.

Dizide başrol oynayan Burak Özçivit'in dün akşam yayınlanan bölümünde Fetih suresini okuduğu bölüm zirveye oturmuştu. Oyuncunun bu sahnelerde Kuran-ı Kerim'i doğru telaffuz etmek için 7 aydır Kur'an eğitimi aldığı iddia edilmesi ise sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı.

Senaryosu ve oyuncu kadrosuyla büyük beğeni toplayan dizideki bir hata ise bazı izleyicilere pes dedirtti. Burak Özçivit'in kuşağında telefonu fark eden izleyiciler sosyal medyadan dizi ekibini eleştiri yağmuruna tuttu.