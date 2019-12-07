Emre Belözoğlu: “Önemli olan sezon sonunda lider olmak”

Süper Lig’in 14. haftasında Fenerbahçe evinde Gençlerbirliği’ni 5-2 mağlup etti. Müsabaka sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Fenerbahçe’nin kaptanı Emre Belözoğlu, iki deplasman beraberliğinin ardından 4 puan kaybı olduğunu ifade ederek, “Bugün kendi sahamız ve seyircimiz önünde kazanmak istiyorduk. Son 3-4 hafta yaşadığımız ilk atakta gol yeme problemi çıksa da kazanmasını bildik. Önemli bir maçı kazandığımız için mutluyuz. Bütün kaybettiğimiz puanlarda ben sahanın içinde bir oyuncu olarak bu durumu hissediyorum. Kaybedilecek bir oyun oynamadık. Antalyaspor maçı dahil oyunu kazanabilecek bir 90 dakika oynadık. Sadece pozisyonları değerlendiremedik. 3-0 olarak ilk 15 dakikaya girmek varken 1-0 mağlup başladık. Çevirmesini bildik taraftarın desteğiyle beraber. Her takım için zor bir deplasman burası. Taraftarın o enerjisi ile beraber farkımız böyle ortaya çıkıyor. Genel anlamda iyi bir maçtı eksiklerimiz var. Daha iyisini yapabiliriz. Yolumuz daha uzun. 2 puan kazandık son iki deplasmanda. Ben her zaman deplasmanda kaybetmemenin değerli olduğunu düşünüyorum. Bu takım yeni kuruldu. Tabii süper lig tecrübesi olan oyuncular var. Yeni bir takım. Bir şeyleri burada oturtmaya çalışıyoruz hocamız başta olmak üzere. Bu süreçler sancılı olacak ama geçen sene farklı bir süreç yaşadık. Hep beraber inanıyorum devre arasına kadar toplayacağımız puanları toplayıp şampiyonluğa emin adımlarla ilerlemek istiyoruz. Deplasmanlarda kaybetmemek benim için önemli. Ufak bir ağrım var. İkinci yarı üzerine 10 dakika oynadım. Çok fazla problem olacağını düşünmüyorum. Maça kadar 8-9 günlük bir süre var. Önümüzdeki maça yetişirim diye düşünüyorum” dedi.