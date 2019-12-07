MEDYA

Zalim İstanbul 22. bölüm 2.fragmanı

Zalim İstanbul dizisi 22. yeni bölümüyle 9 Aralık 2019 Pazartesi akşamı Kanal D'de olacak. Zalim İstanbul'un bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Zalim İstanbul 22. yeni bölüm 2.fragmanı yayınlandı. Zalim İstanbul'un yeni bölümünde neler yaşanacak? Zalim İstanbul 9 Aralık 2019 Pazartesi akşamı Kanal D'de...

Antakya’dan, İstanbul’a uzanan bir var olma mücadelesinin ekrana geleceği Zalim İstanbul’da; üç çocuğu ile Antakya’da yaşayan Seher’in, lojistik sektörünün devleri arasında yer alan ve aynı zamanda memleketlileri olan Agah Karaçay ile yollarının kesişmesi herkesi yeni bir sınava sokacak.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Fenerbahçe Gençlerbirliği maçı golleri ve geniş özeti
NATO'da görüşmeler olumlu geçti! Türkiye harekete geçiyor
Irak'ta göstericilere ateş açıldı 7 kişi öldü
Güngören Belediyesi'ndeki skandal olaya AK Parti'den ilk yorum
Polise teslim olan teröristten Akar ve Soylu'ya suikast için keşif itirafı
Bayraktar Akıncı TİHA ilk kez gökyüzüyle buluştu
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Aşk Ağlatır 14. bölüm 2. fragmanı
Tozkoparan 36. bölüm 2. fragmanı
Masterchef Türkiye kim elendi? Elemede Cemre ağladı 'gitmek istiyorum'
Benim Tatlı Yalanım 25. bölüm 2. fragmanı
MasterChef Cemre ağladı: Ben gitmek istiyorum
Hasta eşini sırtında hastaneye yetiştirdi! 'Yıl 2019 halimize bakın'
Irak'ta göstericilere ateş açıldı 7 kişi öldü
Serebral Palsi tipleri nedir Serebral Palsi belirtileri nasıl anlaşılır?