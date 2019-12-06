YEREL

Ceren Özdemir'in babası "İdam cezası gerekiyor"

Geçtiğimiz gün vahşice öldürülen Ceren Özdemir'in babası bu tarz olaylarda idamın gerekli olduğunu söyledi.

Ordu Altınordu'da bıçaklanarak hayatını kaybeden Ceren Özdemir, dün toprağa verildi. Bugün ise Ceren'in doğum günü.

Aile ise taziyeleri kabul ediyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun da Özdemir ailesine başsağlığı ziyaretine gitti.

Baba Yılmaz Özdemir ise önemli açıklamalar yaptı.

"İDAM GEREKİYOR"

İdam cezasıyla ilgili konuşan Özdemir; "Normalde idama karşıyız ama bu tür vakalarda idam cezası gerekiyor. Yarın yine bunları topluma bırakacaklar. Açığa alacaklar, açıktan yine kaçacaklar. Ben gül gibi çocuğumu 20 yıldır yetiştirmişim. Bunun kararını artık devlet büyükleri verecek. Bizim sorumluluğumuzda değil. Bu problemi büyüklerimiz çözecek." ifadelerini kullandı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Fenerbahçe Gençlerbirliği maçı ne zaman hangi kanalda saat kaçta? (Muhtemel 11'ler)
D-100'de kaza sonrası aşırı yoğunluk
Borsa İstanbul yeni bir rekor kırarak 20 ayın zirvesini gördü
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sözleşmeli personel tercih sonuçları açıklandı
Fransa'dan YPG'ye destek! Dün gece eğitim verdiler
Martı eti mi yiyoruz acaba deniyordu! Ucuz dönerde yeni hile yöntemi
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Bingöl'de hasta eşini sırtında hastaneye yetiştirdi!
Didem Ceran cinsel ilişki oyuncağını öptü tepki yağdı
Hasta eşini sırtında hastaneye yetiştirdi! 'Yıl 2019 halimize bakın'
Alparslan Kuytul tahliye edildi
Bursa'da kadına şiddet saniye saniye kameraya yansıdı
Serebral Palsi tipleri nedir Serebral Palsi belirtileri nasıl anlaşılır?
Dans etmeyi durdurduğu için kadını silahla kafasından vurdu
MHRS erken randevu alma 2019 sistemi TC ile giriş