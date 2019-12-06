Ceren Özdemir'in babası "İdam cezası gerekiyor"

Ordu Altınordu'da bıçaklanarak hayatını kaybeden Ceren Özdemir, dün toprağa verildi. Bugün ise Ceren'in doğum günü.

Aile ise taziyeleri kabul ediyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun da Özdemir ailesine başsağlığı ziyaretine gitti.

Baba Yılmaz Özdemir ise önemli açıklamalar yaptı.

"İDAM GEREKİYOR"

İdam cezasıyla ilgili konuşan Özdemir; "Normalde idama karşıyız ama bu tür vakalarda idam cezası gerekiyor. Yarın yine bunları topluma bırakacaklar. Açığa alacaklar, açıktan yine kaçacaklar. Ben gül gibi çocuğumu 20 yıldır yetiştirmişim. Bunun kararını artık devlet büyükleri verecek. Bizim sorumluluğumuzda değil. Bu problemi büyüklerimiz çözecek." ifadelerini kullandı.