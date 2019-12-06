Otizmli çocuğun yaşam koçu tarafından darp edildiği anlar kamerada

Görüntülerde,hakkında dava açılan ve 1 buçuk yıla kadar hapis istemiyle yargılanan sanığın küçük çocuğu giydirdiği sırada sert bir şekilde başına vurduğu, arkasından çekiştirdiği, saçından çekerek yere yatırıp vurduğu ve tokat attığı yer alıyor.

Kadıköy’de 30 Mayıs 2018 tarihinde bir spor salonunda 9 yaşındaki otizmli B.Ö., tedavisi ve eğitimine yardımcı olması üzerine teslim edildiği yaşam koçu U.D. tarafından soyunma odasında darp edildi. Spor salonu yetkilileri, çocuğun hocası tarafından darp edildiğinin görüldüğünü annesine söyledi. Olayın üzerine küçük çocuğun annesi B.Ö. şikayetçi oldu.