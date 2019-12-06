Emlak Konut'tan KAP'a Galatasaray açıklaması

Emlak Konut, Galatasaray ile geçtiğimiz ay feshedilen sözleşmenin ardından Florya arazisinin kapsam dışında bırakılarak, Riva projesinin devam edeceği yeni bir protokol imzalandığını duyurdu.

Florya arsası kapsam dışı

Emlak Konut'tan bugün yapılan açıklamada Galatasaray Florya arsasının kapsam dışında bırakılmasına, Riva arsalarında geliştirilen projenin ise devam etmesine karar verilmiş olup konu hakkında tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenleyen protokol imzalandığı duyuruldu.

120 milyon TL ve faizlerini ödeyerek geri alacak

Konuyla ilgili konuşan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, şu ifadeleri kullandı;

"Bugün burada, Galatasaray'ın tarihi bir anına tanıklık ediyoruz. 2016'dan beri süren ve maalesef fiziki ve hukuksal nedenlerden dolayı çıkamadığımız Florya'ya yasal dönüşümüzü sağlamış bulunuyoruz. Florya, bizim mabedimiz. Bunun bize kazandırılması çok değerli bir hizmet. Gecikmeden kaynaklanan bütün faizleri ödeyeceğiz. Aldığımız 120 milyon TL'yi de geri ödüyoruz. Biz bedel ödeyerek tekrar evimize sahip oluyoruz. Riva'yı mutlaka canlandırmamız gerek. Bugün Riva, İstanbul'un hem ulaşım açısından, hem de zeminin sağlamlığı açısından en değerli yerlerden biri. Gelecek Riva'da."

''Keşke bildiğimiz Sneijder ve Drogba olsa onlarla beraber yürüsek''

"Sizin rakipleriniz ne kadar güçlüyse siz o kadar güçlüsünüz'' diyen Cengiz, ''Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor ne kadar güçlüyse Galatasaray da o kadar güçlü olur. Biz kimsenin kötülüğünü istemiyoruz. Keşke bildiğimiz Sneijder ve Drogba olsa onlarla beraber yürüsek. Galatasaray çapında dünya çapında büyük takımlar her zaman 2-3 tane büyük yıldızlarla yürür ama mücadele eden gençler de olur." şeklinde konuştu.