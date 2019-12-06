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Can Yaman röportaj yapan İspanyol muhabire asılmış olay video

Oyuncu Can Yaman, sosyal medyada paylaşılan yeni videosunda İspanyol spikeri sözleriyle rahatsız ederken görülüyor.

Son zamanlarda yaptığı yakışıksız ve tepki çeken açıklamalarından sonra yapımcısı tarafından Mart ayında başlayacak dizisi Eylül ayına bırakılan Can Yaman’ın sosyal medyada paylaşılan yeni videosu ve burada sergilediği flörtöz tavırlar dikkat çekti.

Sosyal medyaya dört gün önce yüklenen videoda Can Yaman’ı İspanyol televizyon kanalı Medyaset’in muhabiri Violeta Mangrinan ile röportaj yaparken görülüyor. Violeta isimli genç kadın ‘Erkenci Kuş’ dizisiyle ilgili sorular sorup, izleyicilerine oyuncuyu daha yakından tanıtmaya çalışırken Yaman’ın genç kadından randevu koparmak istercesine sarf ettiği sözler dikkat çekiyor.

Can Yaman kendisinden İspanya’yı gezdirmesini istediği muhabire röportajın sonundaki bakışları ise oyuncunun son zamanlarda yaptığı açıklamalar akla gelince son derece rahatsız edici bir hal alıyor ve göze batıyor.

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