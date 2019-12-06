Kayseri'de feci kaza: 2 ölü, 1 yaralı

Kaza, Kayseri-Pınarbaşı yolu Karatay mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D.G. yönetimindeki 40 BF 406 plakalı otomobil tek şeritli yolda tırı solladıktan sonra M.T. yönetimindeki 34 YK 0013 plakalı yolcu otobüsüne çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil hurdaya dönerken, D.G. ve G.G. olay yerinde hayatını kaybetti, otomobilde bulunan A.K. ise yaralandı. Kazanın ardından yol trafiğe kapatıldı. Yaralı A.K. ambulans ile hastaneye götürülürken, hayatını kaybeden 2 kişinin de cenazesi yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Kazaya karışan yolcu otobüsünde yaralanan olmazken, otobüsteki yolcular başka bir otobüse aktarıldı.

Olay yerinde inceleme yapan jandarma ve polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.